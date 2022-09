Minas: previsão de chuvas fortes com raios até sexta-feira

A previsão é de pancadas de chuvas, com raios, nas regiões Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes, Zona da Mata e na Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) A chuva pode dar as caras em várias regiões de Minas Gerais nesta quarta (21/9) e quinta-feira (22/9). A combinação de calor com alta umidade do ar vai provocar instabilidade no tempo, com chances de pancadas de chuvas com raios, nas regiões Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes, Zona da Mata e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Com a possibilidade de raios e trovoadas, o Inmet recomenda à população não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.





A probabilidade de pancadas de chuva diminui nesta sexta-feira, e no final de semana a previsão é de céu aberto na maior parte do estado. Na semana que vem, porém, as chuvas com rajadas de vento podem voltar.





Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia.

Máxima e mínima

Nesta quinta-feira (22/9) a previsão é de mínima de 18ºC e máxima de 30ºC em Belo Horizonte e região. Na Região Sul de Minas, as mínimas podem chegar a 10ºC, enquanto no Norte as máximas vão até 35ºC.

Frente fria

O ClimaTempo informou que um sistema de baixa pressão de grande escala está atuando entre São Paulo e Mato Grosso, e se transformará em uma frente fria a partir desta quinta-feira (22/9). Essa frente fria chega em Minas Gerais e pode causar chuvas fortes, com rajadas de vento e granizo nas regiões Oeste e Sul de Minas.





Segundo os meteorologistas, a frente fria atinge o resto do estado na sexta-feira (23/9) causando pancadas de chuva na Região Metropolitana da capital pela tarde e no sábado, com queda das temperaturas. As regiões Sul, Oeste, Zona da Mata e Leste também podem esperar baixas nos termômetros.





A expectativa de chuvas mais intensas é na região Sul de Minas na quinta-feira (22/9) pela tarde. Na capital, as chuvas mais fortes estão previstas para sexta-feira (23/9), também pela tarde.