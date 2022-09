BH terá calor de 31°C e pancadas de chuva nesta quarta-feira (21)

O céu deve permanecer nublado em todas as regiões do estado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte terá pancadas de chuva isoladas durante a tarde nesta quarta-feira (21/9). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima aumentou, chegando a 18,3°C na estação Cercadinho e 19,5°C na estação Pampulha. A máxima deve chegar a 31°C. A umidade do ar aumentou para 45%, diminuindo a sensação de tempo seco.

Alerta de chuva forte

Minas Gerais também registra calor e chuva na maioria dos estados. Monte Verde, no Sul, registrou 11,7°C de temperatura mínima. Porém, no Norte e no Triângulo Mineiro a máxima pode chegar a 37°C.

Ainda de acordo com o Inmet, há alerta de chuva forte com possibilidade de granizo nas seguintes regiões do estado:

Sul

Norte

Campo das Vertentes

Vale do Jequitinhonha

Zona da Mata

O céu deve permanecer nublado em todas as regiões.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen