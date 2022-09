Suspeito de cárcere privado pediu presença de ex-companheira

O homem que fez uma criança de 7 anos e um jovem de 23 como refém desde a noite de quarta-feira (21) exigia a todo instante que sua ex-companheira estivesse presente nas negociações feitas pelo Bope.

O caso ocorreu no bairro Parque São Pedro, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Após mais de 15 horas de negociação, o homem foi baleado por atiradores de elite.

Durante o período em que ocorreu a negociação dos homens do Bope com Leandro Pereira, 39 anos, para que ele se entregasse, o homem foi ficando nervoso à medida em que as horas iam avançando. "A intenção dele, a todo momento, era dar uma liação à ex-esposa", informou a Polícia Militar durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (22).

Segundo a corporação, o Bope foi acionado e chegou ao local por volta de 19h30 de ontem. Foram feitas tentativas iniciais para que Leandro se entregasse e libertasse os reféns, mas todas foram sem sucesso.

No início das conversas com o suspeito, até houve oportunidades de efetuar disparos contra o homem, mas os policiais preferiram aguardar. "Ainda não era o momento, pois existia a possibilidade de ele se entregar", informou a PM.

Durante a madrugada, o homem não dormiu e ficava sem conversar duante vários momentos. Segundo os policiais, ele fazia pedidos que não eram possíveis de atender, pois comprometiam a vida dos reféns e da ex-companheira.

Relembre o caso

Leandro Pereira não aceitava o fim do relacionamento com Andresa Wenia Pereira Mendes e fez o filho da ex-companheira, de 7 anos, e um amigo da família, de 23, de reféns desde às 18h de ontem. Eles estavam na casa da mãe da criança, no bairro Parque São Pedro, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.