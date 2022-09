Nigeriano e três brasileiros são presos por falsificação de moeda

Foram apreendidos cerca de R$ 100 mil em dinheiro verdadeiro (foto: PM/Divulgação)

Quatro pessoas, um nigeriano e três brasileiros, foram presas pela Polícia Militar, suspeitaS de fabricar moedas falsas. De acordo com a PM, foram levantados indícios do uso do dinheiro falso pelo grupo criminoso para a compra de fazendas no Tocantins, o que deverá ser investigado pela Polícia Federal.



A prisão ocorreu em Montes Claros, no Norte de Minas, na noite de quinta-feira (23/09).

Com a quadrilha, os militares apreenderam cerca de R$ 100 mil em notas verdadeiras. Houve ainda apreensão do material usado para fazer a falsificação – papéis e produtos químicos (um pó branco e uma substância semelhante a iodo) e R$ 300 mil de dinheiro falso (1 mil notas inidôneas de R$ 200,00 e 1 mil cédulas falsificadas de R$ 100,00).

O apartamento onde eram “fabricadas” as notas falsas fica no Bairro Cidade Nova, perto da rodoviária. O material usado pela quadrilha e o dinheiro falso foram encontrados em um cofre, que precisou ser arrombado pelos policiais.

Também foram apreendidos três veículos, que estavam em poder do grupo: uma caminhonete Hilux e dois VW Gol. Os quatro suspeitos foram encaminhados para a delegacia em Montes Claros da Polícia Federal, que tem a competência para investigar crime de fabricação de moeda falsa.

Foram apreendidas várias escrituras de imóveis rurais e cadernos com anotações sobre movimentação financeira da quadrilha.



Um dos suspeitos presos alegou que sua renda é “oriunda de negociações imobiliárias” realizadas recentemente no Tocantins e que a Hilux e os outros dois carros apreendidos eram usados para visitar fazendas, compradas e negociadas por ele naquele estado.

A partir das escrituras encontradas e das informações levantadas, surgiram suspeitas de que a quadrilha pode ter usado moeda falsa para adquirir terras no Tocantins, o que deverá ser apurado pela Polícia Federal.