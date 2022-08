PF prende nigeriano no Aeroporto de Confins com 7,5kg de cocaína

O volume da mala causou suspeita nos policiais. (foto: PF/Reprodução)

Um nigeriano de 48 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira (15/8) em flagrante após ser pego no Aeroporto Internacional de Confins com 7,5kg de cocaína na mala. A droga foi encontrada durante uma fiscalização de rotina, devido a um volume suspeito na mala. A Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal realizaram os testes e confirmaram a existência da substância.

Teste de Scott

O estrageiro estava tentando embarcar em um voo com destino a Guiné-Bissau, na África Ocidental. Por ser pego em flagrante, o homem foi encaminhado à sede da Polícia Federal e pode pegar até 25 anos de prisão pelo crime de tráfico internacional de drogas

No teste, quando o pó é colocado em contato com a substância, é confirmado que a droga é cocaína se ficar azul. (foto: PF/Reprodução)

O teste de Scott é realizado para identificar quais drogas estão sendo transportadas por traficantes. A cocaína (ou cloridrato de cocaína) pode ser reconhecido por meio de uma reação química com o composto tiocianato de cobalto.

Quando o contato entre as substâncias acontece, se o resultado for azul, confirma-se a presença de cocaína. Caso não, a mistura permanece rosa, cor do ticionato de cobalto.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen