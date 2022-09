Aumento da nebulosidade em Minas provoca chuvas fortes com raios (23/9)

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu com céu nublado nesta sexta-feira (23/9) e deve permanecer dessa forma ao longo do dia. De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, do ClimaTempo, Minas Gerais passa por um aumento na nebulosidade, o que provoca chuvas fortes, com rajadas de vento e raios, hoje e no fim de semana.

Regiões Norte, Noroeste e Leste do estado podem sofrer chuvas rajadas de vento. BH e região metropolitana podem ter chuva forte à tarde. A nebulosidade ajuda ainda na melhora da umidade do ar, que deve chegar a 45%.

A temperatura mínima na capital foi de 17°C e a máxima pode chegar a 28°C à tarde, com chuva forte. Para o restante do estado, municípios próximos da Serra do Mantiqueira tiveram temperatura mínima de 11°C, já o Vale do Jequitinhonha pode chegar a 33°C nesta tarde.

Fim de semana

Além disso, uma massa de ar polar provoca queda nas temperaturas durante o fim de semana, principalmente à noite. No sábado e no domingo (24/9 e 25/9) as temperaturas irão ficar entre 16°C e 25°C, a noite, com incidência dos ventos e chuva, a temperatura pode cair ainda mais.

Durante a maior parte do dia, o céu ficará com sol entre nuvens, e a tarde pode evoluir para nublado.

