Chuva forte e temperaturas amenas serão comuns a partir desta quinta (22/9)

A primavera está chegando nesta quinta-feira (22/9) e já mostra suas fortes características no clima da capital mineira. Belo Horizonte teve mínima de 17°C na estação Cercadinho ( próximo a Buritis, Pampulha e Belvedere ) e a máxima prevista é de 25°C. O céu deve permanecer nublado ao longo de todo o dia, com registros de chuva forte e isolada. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Durante a primavera, que começa oficialmente hoje, às 22h04, os temporais serão mais constantes. Para algumas regiões, haverá alertas de granizo. Belo Horizonte e região metropolitana (Betim, Contagem, Ibirité e Nova Lima) registram chuva forte desde a noite de ontem (21/9) e madrugada de hoje.

Todo o estado de Minas Gerais está no alerta amarelo, que representa registro de chuvas intensas. A temperatura mínima registrada em Minas Gerais foi de 14,3°C em Monte Verde, no Sul de Minas. A máxima prevista é de 35°C para o Norte de Minas.

Zona da Mata, Triângulo MIneiro e Sul devem sofrer tempestades fortes, com ventania e granizo. Juiz de Fora, na Zona da Mata, registrou na noite de ontem ventos de 93km/h, com chuvas fortes, alagamento e queda de árvores.

