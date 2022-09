Vídeo: temporal com ventos de 93,2 km/h causa destruição em Juiz de Fora

Conforme a Defesa Civil, este foi o segundo maior vendaval desde o ano de 2007, quando foi implantada a estação meteorológica automática na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) (foto: Redes sociais/Reprodução)

Ventos de até 93,2 km/h atingiram Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (21/9) e deixaram um rastro de destruição em diversos pontos da cidade. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Conforme a Defesa Civil, este foi o segundo maior vendaval desde 2007, quando foi implantada a estação meteorológica automática na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Em 26 de dezembro de 2006, os ventos atingiram 98,64 km/h.Na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro, parte da estrutura de um ponto de ônibus foi arrancada e atingiu o teto de um carro que passava pela via. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o local. Segundo a corporação, o motorista não se feriu.Porém, um idoso de 76 anos, que estava no local esperando um coletivo, sofreu um corte na mão ao ser atingido pela estrutura. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A prefeitura destacou que iniciará os reparos no ponto de ônibus a partir desta quinta-feira (22/9).O volume de água acumulado em apenas 30 minutos registrou 42,35 mm no Bairro de Lourdes, região Sudeste. Já na UFJF foram 32,12 mm. Na Zona Sul, os bairros Santa Luzia e Graminha marcaram 25,82 mm e 21,32 mm, respectivamente.