Condenado por homicídio no Piauí é preso em Uberlândia

Polícia Civil prendeu o foragido quando ele saia para o trabalho (foto: Vinícius Lemos)

Um homem que era procurado há seis anos por crimes de homicídio no Estado do Piauí foi preso em Uberlândia nessa terça-feira (20/9). Ele trabalhava na cidade do Triângulo Mineiro e foi encontrado pela Polícia Civil.