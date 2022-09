Trio envolvido em homicídios é detido na cidade de Itanhomi

Três homens foram detidos com drogas e dinheiro pela Polícia Militar da cidade de Itanhomi, nessa sexta-feira. Eles foram abordados durante patrulhamento preventivo em um veículo na Avenida Bolívar de Freitas. Um deles usava tornozeleira eletrônica.Segundo o boletim de ocorrência, os agentes viram os autores em um veículo Volkswagen Gol de cor prata, e após as buscas pessoal e veicular, foram localizados e apreendidos os seguintes materiais: uma porção de maconha, um celular com carregador, R$ 422 em dinheiro, uma pistola 9 milímetros e 15 munições.