PM prende três suspeitos de matar cigano, no Vale do Rio Doce

PM apreendeu a arma usada no crime (foto: Reprodução/ PMMG)

Três pessoas foram presas, suspeitas de matar um homem cigano, de 20 anos, no município de São João do Manteninha, no Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o jovem foi encontrado caído dentro de um carro, com quatro perfurações no corpo. O crime aconteceu nessa sexta-feira (23/9).