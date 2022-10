Drone auxilia bombeiros em combate a incêndio em fábrica de Contagem

As equipes também aumentaram o isolamento da área. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

O Corpo de Bombeiros está usando drones para monitorar o combate do incêndio no galpão de uma fábrica de solventes no bairro Cincão, em Contagem, na Região Metropolitana. As chamas começaram por volta das 8h30 desta terça-feira (11/10).O fogo atingiu três tanques com materiais inflamáveis, entre eles thinner, álcool e tolueno. Segundo os bombeiros, os equipamentos foram abastecidos com cerca de 35 mil litros no dia anterior. Ninguém se feriu no incêndio.A gerente da fábrica, Nádia Furlani, diz que a equipe recebe treinamento contra incêndios. "A gente está supondo que isso começou com uma estática. Nós seguimos todos os processos de segurança. Ninguém pode entrar nem com celular na área", disse.