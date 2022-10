"A gente se abraçou, chorou", conta gerente de fábrica em Contagem

Nádia Furlani, gerente da fábrica, conta que os funcionários ficaram bastante assustados com o acidente (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de uma fábrica de solventes, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No momento do acidente, 18 funcionários estavam no local, mas ninguém se feriu. fogo atingiu três tanques com materiais inflamáveis , entre eles thinner, álcool e tolueno. Segundo os bombeiros, os equipamentos foram abastecidos com cerca de 35 mil litros no dia anterior. Ninguém se feriu no incêndio.Os tanques ficavam em um galpão onde era iniciada a produção de solventes da fábrica. Segundo Nádia Furlani, gerente do local, esse foi o primeiro incidente em 60 anos de atividades.O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil evacuaram casas e as empresas com até 800 metros de distância do incêndio, seguindo os protocolos de segurança. Os produtos são considerados altamente tóxicos, e a inalação da fumaça pode representar risco de vida.Pela tarde, os moradores puderam retornar às suas casas, após o vento dissipar a fumaça."A gente está supondo que isso começou com uma estática. Nós seguimos todos os processos de segurança. Ninguém pode entrar nem com celular na área. Temos todos os processos de controle, segurança preventiva, sempre trabalhamos dessa forma", disse.A própria brigada da empresa tentou combater o incêndio , mas sem sucesso. "Nós tínhamos conseguido conter, mas então veio um segundo estouro e nós optamos por salvar as vidas. Saímos todos da fábrica", conta Nádia.Os funcionários ficaram bastante emotivos e assustados com o acidente. "Nós somos muito unidos. Fomos tomados por uma emoção muito grande. A gente se abraçou, chorou. Isso aqui é nossa vida", lamenta a gerente.Ela diz que os treinamentos recebidos pela equipe ajudaram a salvar vidas. "Tivemos um treinamento há cerca de dois meses. Isso foi fundamental", avalia.