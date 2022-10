Defesa Civil emite alerta de umidade de ar abaixo de 30% em Belo Horizonte

A tarde será o período mais seco, até as 18h. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Menor que 12% no Norte de Minas

Arinos

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Chapada Gaúcha

Cônego Marinho

Formoso

Januária

Juvenília

Montalvânia

Unaí

Uruana de Minas

Como se proteger

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nesta terça-feira (11/10), alerta de baixa umidade do ar na capital mineira entre a tarde de hoje e 18h do próximo domingo (16/10).Os níveis de umidade do ar estarão abaixo de 30%, situação causada por uma massa de ar seco e quente que chegou ao estado.Se a situação em Belo Horizonte já preocupa, algumas cidades do Norte de Minas atingirão índices ainda menores que os da capital mineira.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, também nesta terça-feira, alerta vermelho de baixa umidade no ar em algumas cidades do estado.De acordo com o alerta, algumas cidades têm previsão de umidade do ar menor que 12% na tarde de hoje, número que inspira cuidado.As cidades em alerta vermelho são:A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu recomendações de medidas a serem tomadas em dias de baixa umidade do ar.