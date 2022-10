Funcionário de colégio de BH é preso por importunação sexual

O funcionário trabalhava na entrada e saída de alunos do Coleguium Nova Suíça (foto: Google Street View/Reprodução)

Estado de Minas



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu o funcionário da escola particular Coleguium Unidade Nova Suíça, de 49 anos, suspeito de cometer importunação sexual contra os alunos. A prisão, na manhã desta terça-feira (11/10), ocorreu depois da análise e perícia das imagens gravadas no sistema de segurança da escola.

Em junho deste ano, a polícia começou a investigação após receber pelo menos 18 denúncias de assédio sexual, abuso sexual e atos obscenos cometidos pelo suspeito, um funcionário da escola que organizava a entrada e saída dos estudantes. Os crimes teriam sido cometidos contra crianças entre 6 e 15 anos.Na época, o homem, que havia sido contratado há aproximadamente três meses, foi afastado das funções no colégio, assim que a polícia recolheu as câmeras de segurança para análise das imagens que comprovariam os crimes.A Polícia Civil vai conceder uma coletiva de imprensa, hoje, às 11h, para dar mais detalhes sobre as investigações do caso.A reportagem entrou em contato com a Rede Coleguium e aguarda retorno.