Funcionário de colégio de Belo Horizonte é suspeito de assediar alunos

Funcionário acusado de assediar sexualmente alunos foi afastado pela instituição (foto: Reprodução/Internet)

A Polícia Civil investiga 18 denúncias de assédio sexual, abuso sexual e atos obscenos no Colégio Coleguium, no bairro Nova Suíça, na Região Oeste de Belo Horizonte. O suspeito, um funcionário da escola que organizava a entrada e saída dos estudantes, teria assediado crianças entre 6 e 15 anos.As imagens das câmeras de segurança foram recolhidas, nesta segunda-feira (27/6). O delegado Vinícius Dias, responsável pelo caso, aponta que é inegável a conduta indecorosa e abusiva do funcionário, em alguns relatos, mas que não pode dar mais detalhes para que não atrapalhe as investigações.O homem, que foi contratado há aproximadamente três meses, também deve ter seu trabalho em outras instituições analisado pela polícia.Em nota, o Coleguium afirmou que "iniciou processo de apuração assim que foi informado" e que, a primeira medida, foi afastar o colaborador. Os diretores e coordenadores "estão recebendo pais e responsáveis pelos alunos", além de estarem colaborando com as investigações em andamento.