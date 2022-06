Adolescente desaparece após sair para trabalho como manicure na Grande BH

Ana Clara falou com a família pela última vez no fim da manhã de domingo. (foto: Arquivo pessoal) Uma adolescente de 14 anos desapareceu na manhã desse domingo (26/6), em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ana Clara Alves de Souza saiu de casa para trabalhar como manicure na casa de uma cliente, mas, desde então, não retornou.









“Por volta das 11h, eu e minha mãe fomos ao supermercado junto com minha outra irmã e a Ana Clara ficou em casa. Depois ela ligou para minha mãe dizendo que estava saindo para fazer a unha e que mandaria o número da cliente, mas ela não mandou”, contou.





Vanessa, que tem 18 anos, disse que a irmã foi visualizada em um aplicativo de mensagens pela última vez por volta das 12h. Como ela costumava avisar o número de onde ia trabalhar, o sumiço recente da adolescente preocupou a mãe e as irmãs, que começaram a buscá-la já no início da tarde.





A irmã mais velha conta que um detalhe preocupa a família: os equipamentos de manicure de Ana Clara não foram levados pela jovem, ficaram em casa. “As coisas de fazer unha dela estão aqui. Mas nós demos falta de algumas roupas, um creme e perfumes.”





A família acionou as polícias Militar e Civil para o trabalho de buscas. Até o início da noite desta segunda-feira (27/6), nenhuma atualização foi divulgada pelas forças de segurança.





Em nota, a Polícia Civil informou que está empreendendo todos os esforços para localização de Ana Clara. Quem tiver informações sobre a adolescente pode contribuir com as buscas ligando no número 0800 2828 197.