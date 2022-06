População de BH adere ao 1º dia de vacina da gripe para toda a população

Nesta segunda-feira (27/6), muitas pessoas procuraram os centros de saúde da cidade, para se vacinarem contra a gripe (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Moradores de Belo Horizonte que até então não estavam incluídos nos grupos prioritários para receber a vacina contra a gripe aproveitaram o primeiro dia do imunizante liberado para toda a população para receber a dose de proteção. Nesta segunda-feira (27/6), muitas pessoas procuraram os centros de saúde da cidade.





Foi o caso do administrador Aldo Moura, 41 anos, que tomou a vacina contra a gripe nesta manhã após fazer um exame de rotina no Centro de Saúde Vera Cruz, Região Leste da capital. “Sempre quando eu faço algum exame, procuro ver se o meu cartão de vacinação está em dia. Desde sexta fiquei sabendo, pelos noticiários, que a vacina estava disponível para toda a população. Nos dias de hoje e com o tempo frio, ficamos na dúvida se os sintomas são de gripe ou de COVID. Por isso, é importante se vacinar”, disse.









O administrador Aldo Moura, 41 anos, tomou a vacina contra a gripe nesta manhã. Ele ficou sabendo da liberação para a população nos noticiários (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Caso a vacina não fosse gratuita, o administrador explica que só pagaria para receber o imunizante se a sua imunidade estivesse fraca. “Dependeria muito da minha imunidade e do preço da vacina. Por trabalhar em comércio, sei que muitas pessoas ficam muito doentes devido à gripe e, se a vacina fica disponível gratuitamente para as pessoas, como é o caso, evita muitos transtornos nesse sentido”, afirmou.





Para ele, a gratuidade é ainda mais importante no contexto geral. “Costumamos pensar que a gripe é algo simples, mas muitas pessoas têm complicações. Vemos casos de pessoas mais idosas que não conseguem aguentar a doença. Por isso, a vacinação é tão necessária”.

Combatendo a gripe e a COVID-19

Segundo o administrador, muitas pessoas que estavam recebendo a vacina contra influenza também estava se vacinando contra à COVID , mas a quarta dose só estará disponível para ele nesta quarta-feira (29/6). “Eu cheguei a ver se poderia receber, mas informaram que a quarta dose, por enquanto, é só para pessoas com mais de 47 anos” contou.





“Nesses últimos dois anos é possível observar a importância da vacinação, sobretudo, no caso da COVID, que trouxe alívio para população. No início da pandemia, muitas pessoas tiveram complicações e morreram por conta da doença. Com a vacinação estamos conseguindo retomar nossas atividades normalmente”, disse.





Esse foi o caso do pedreiro José Moreira Gonçalves, 54, que, na manhã de hoje, tomou a vacina contra gripe e aproveitou a repescagem para receber a quarta dose do imunizante contra a COVID , pois a sua faixa etária já foi convocada na capital mineira. “Precisamos sempre nos prevenir e isso é possível ao tomar a vacina. Se não tomarmos, o quadro da gripe e da COVID pode piorar”, ressaltou.





As autoridades reforçam que a proteção contra a gripe é essencial nesta época , quando aumentam os casos de doenças respiratórias. Vale lembrar que a vacina não protege contra a COVID-19. Porém, é possível tomar os dois imunizantes, sem prejuízos à saúde.

O pedreiro José Moreira Gonçalves, além de tomar a vacina contra a influenza, recebeu a quarta dose da vacina de COVID (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Ampliação da campanha

A ampliação da campanha na capital foi anunciada na última sexta-feira (24/6), após a iniciativa não ter alcançado a meta de 90% de imunização preconizada pelo Ministério da Saúde mesmo quase três meses após iniciada, em 4 de abril. Em BH, conforme dados da prefeitura, a cobertura nem chegou a metade do alvo.





Ala de vacinação do Centro de Saúde Vera Cruz estava praticamente vazia na manhã desta segunda (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Até a última quarta-feira (22/6), segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), somente 49,8% do público alvo já havia recebido o imunizante contra a influenza. O Estado de Minas percorreu em alguns centros de saúde da capital nesta manhã, para averiguar o movimento, após a disponibilidade para toda a população.





No Centro de Saúde do Vera Cruz, a ala de vacinação era praticamente vazia. Em contrapartida, no Centro de Saúde Oswaldo Cruz, localizado no Barro Preto, Região Centro-Sul da capital, pessoas formaram fila para poder receber a vacina.

O Centro de Saúde Oswaldo Cruz, por sua vez, estava cheio e houve a formação de fila durante esta manhã (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Vacina em todos os Centros de Saúde

O imunizante contra a influenza está disponível em todos os centros de saúde da capital, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Para conferir os enderenços e horários de atendimento, basta acessar o portal da prefeitura





Além disso, é possível receber o imunizante em pontos de drive-thru, criados pela PBH, como o Corpo de Bombeiros, no bairro Funcionários, a portaria da UFMG na Abrahão Caram e o COP-BH, no Buritis. O horário de funcionamento é das 8h às 16h30.

Também foram criados postos extras nas faculdades UNA, Pitágoras e Estácio de Sá — Unidade Floresta, além dos shoppings Via Shopping, Pátio Savassi, Boulevard Shopping e Onix Mall. O horário de atendimento varia e, por isso, é necessário consultar no site da PBH









*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais Já os idosos com 60 anos ou mais, que podem ser vacinados contra a gripe desde o dia 4 de abril, podem procurar drogarias parceiras para receber o imunizante.*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais