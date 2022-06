Vacina contra gripe: tire suas dúvidas e saiba onde tomar o imunizante

Toda a população de Belo Horizonte poderá se vacinar contra a gripe nos postos de saúde (foto: SES-MG/Divulgação)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nessa sexta-feira (24/6), a liberação da vacina contra a gripe para todos os moradores da capital com mais de seis meses de idade.

A medida começa a valer na próxima segunda-feira (27/6).





Quem pode tomar a vacina?





A vacina da gripe protege contra infecções causadas pelos vírus influenza e está liberada para ser administrada em crianças a partir de seis meses de idade.

Podem tomar o imunizante crianças, adolescentes, adultos e idosos.





A infectologista lembra que o imunizante é feito com vírus inativado (morto).

Portanto, ela não causa a doença. “Às vezes, as pessoas tomam a vacina de gripe e dizem que ficaram gripadas. Mas, temos que lembrar que ela tem o seu efeito maior a partir de 14 dias depois da sua administração, e ela protege contra os casos mais graves de gripe, com febre e dor no corpo. Ela não protege contra resfriados, que são os casos mais leves.”





Quem está gripado pode se vacinar?





Cláudia diz que sim, desde que o quadro não seja grave.

“Não podem ser vacinadas pessoas que estejam com febre no dia da vacinação ou anterior ao recebimento da vacina.”





Quem teve COVID pode se vacinar contra a gripe?





Segundo a infectologista, é possível. “Não é necessário um intervalo entre a doença COVID para tomar a vacina de gripe.” Porém, ela ressalta que a pessoa não pode estar com febre.





Vacinas de gripe e COVID podem ser tomadas no mesmo dia?





A infectologista diz que sim, tanto para adolescentes quanto para adultos e idosos.

No caso das crianças de 5 a 11 anos, as duas vacinas ainda não podem ser tomadas juntas.





Há contra-indicação ou efeitos colaterais para a vacina de gripe?





Cláudia destaca que o imunizante é seguro e os efeitos colaterais são leves. “Um pouco de dor no local da aplicação, às vezes um mal estar. Mas, é uma vacina muito bem tolerada.”





A infectologista reforça que as pessoas que tenham algum problema de saúde, no coração ou pulmão, imunodeprimidos, grávidas, puérperas e idosos têm mais riscos de complicações com a gripe.

“Nesses públicos é mais importante ainda a vacinação anual.”





Confira horários e locais dos centros de saúde:





Regional Barreiro





Centro de Saúde Bairro das Indústrias

7 às 19h

Rua Maria de Lourdes Manso, 80 - Bairro das Indústrias

Telefones: 3277-5899/3277-5978

Centro de Saúde Barreiro de Cima

7 às 18h30

Praça Modestino Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa

Telefones: 3246-2006/3246-2007

Centro de Saúde Bonsucesso

7 às 19h

Rua Dr. Cristiano Resende, 1.875 - Bonsucesso

Telefones: 3277-9069/3277-9132 Centro de Saúde Carlos Renato Dias

7 às 19h

Rua José Gonçalves, 375 - Barreiro

Telefone: 3277-5901/3277-5900 Centro de Saúde Diamante / Teixeira Dias

7 às 19h

Rua Maria Marcolina de Souza, 40 - Teixeira Dias

Telefones: 3277-5933/3277-9142 Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo (Miramar)

7 às 19h

Rua Eridano, 540 - Miramar

Telefones: 3277-5936/3277-5937 Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa (Tirol)

7 às 19h

Avenida Nélio Cerqueira, 15 - Tirol

Telefones: 3277-9166/3277-9167 Centro de Saúde Independência

7 às 19h

Rua Maria Antonieta Ferreira, 151 - Independência

Telefones: 3277-5850/3277-9116 Centro de Saúde Itaipu / Jatobá

7 às 19h

Rua Wanderley de Sales Barbosa, 350 - Marilândia

Telefones:3277-5822/3277-3640 Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino / Túnel de Ibirité

7 às 19h

Rua Waldir César Branquinho, 111 - Túnel de Ibirité

Telefones: 3277-9123/3277-5964 Centro de Saúde Maria Madalena Teodoro - Lindéia

7 às 19h

Rua Flor de Maio, 172 - Lindéia

Telefones: 3277-5824/3277-9112 Centro de Saúde Mangueiras

7 às 19h

Rua Chafariz, 04 - Petrópolis

Telefones: 3246-2004/3246-2005 Centro de Saúde Milionários

7 às 19h

Rua dos Cruzeirenses, 30 - Milionários

Telefones: 3277-5934/3277-5935/3277-9079 Centro de Saúde Pilar/Olhos D'Agua

7 às 19h

Rua São Pedro da Aldeia, 55 - Pilar

Telefones: 3277-8240/3277-8241 Centro de Saúde Regina

7 às 19h

Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467 - Regina

Telefones: 3277-8922/3277-8935/3277-8920 Centro de Saúde Santa Cecília

7 às 19h

Rua Paulo Duarte, 280 - Santa Cecília

Telefones: 3277-5852/3277-5853/3277-9070 Centro de Saúde Urucuia

7 às 19h

Rua Nelson de Paula Pires, 325 - Pongelupe

Telefones: 3277-5938/3277-5939 Centro de Saúde Vale do Jatobá

7 às 19h

Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 100 - Vale do Jatobá

Telefones: 3277-1505/3277-5854 Centro de Saúde Vila Cemig

6h30 às 18h30

Rua Coletivo, 68 - Vila Cemig

Telefones: 3277-5940/3277-5941/3277-5882 Centro de Saúde Vila Pinho

6h30 às 18h30

Rua Otaviano de Carvalho, 174 - Vila Pinho

Telefones: 3277-5856/ 3277-5857





Regional Centro-Sul





Centro de Saúde Cafezal

7 às 19h

Rua Bela Vista, 30

Vila Cafezal - Serra

Telefones: 3277-5242/3277-5243

Centro de Saúde Carlos Chagas

7 às 19h

Avenida Francisco Sales, 1.715 - Santa Efigênia

Telefones: 3246-0235/3246-0236

Centro de Saúde Conjunto Santa Maria

7 às 19h

Rua Pastor Benjamim Maia, 57 - Luxemburgo

Telefones: 3277-8823/3277-8822

Centro de Saúde Menino Jesus

7 às 19h

Rua Congonhas, 692 - Santo Antônio

Telefones: 3277-8825/3277-8824

Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida

7 às 19h

Rua Paulino Marques Gontijo, 109 - Novo São Lucas

Telefones: 3277-5244/3277-8263

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima

7 às 19h

Rua Corinto, 450 - Serra

Telefones: 3277-5249/3277-5248

Centro de Saúde Oswaldo Cruz

7 às 19h

Rua Uberaba, esquina com Augusto de Lima - Barro Preto

Telefones: 3277-8880/3277-8815

Centro de Saúde Padre Tarcísio

7 às 19h

Rua Coronel Jorge Davis, 500 - São Lucas

Telefones: 3277-5081/3277-8250

Centro de Saúde São Miguel Arcanjo

7 às 19h

Rua Nossa Senhora de Fátima, 2.240 - Fazendinha

Telefones: 3277-6413/3277-5163

Centro de Saúde Santa Lúcia

7 às 19h

Rua Murilo Moraes de Andrade, 125 - Santa Lúcia

Telefones: 3277-8885/3277-8813/3277-8883

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia

7 às 19h

Rua Cristina, 961 - São Pedro

Telefones: 3277-8827/3277-8826

Centro de Saúde Tia Amância

7 às 19h

Rua Iraí, 248 - Coração de Jesus

Telefones: 3277-8828/3277-8829





Regional Leste





Centro de Saúde Alto Vera Cruz

6h30 às 18h30

Rua General Osório , 959 - Alto Vera Cruz

Telefone: 3277-5601

Centro de Saúde Boa Vista

7 às 19h

Rua Guruá, 833 - Boa Vista

Telefones: 3277-5680/3277-5681

Centro de Saúde Granja de Freitas

6h30 às 18h30

Rua São Vicente, 405 - Granja de Freitas

Telefones: 3277-5725/3277-5752/3277-5727

Centro de Saúde Horto

7 às 19h

Rua Anhanguera, 224 - Horto

Telefones: 3246-8521/3246-8534

Centro de Saúde Horto - Anexo

7 às 19h

Rua Monte Alverne, 151 - Bairro Floresta

Telefones: 3277-5763/3277-5622

Centro de Saúde Mariano de Abreu

7 às 19h

Rua Barreiro, 1.007 - Casa Branca

Telefones: 3277-5630/3277-5631

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes

7 às 19h

Rua Petrolina, 869/871 - Horto

Telefones: 3277-5717/3277-5717

Centro de Saúde Novo Horizonte

7 às 19h

Rua Pedro Alexandrino de Mendonça, 12 - Taquaril

Telefones: 3277-5602/3277-5603

Centro de Saúde Paraíso

7 às 19h

Avenida Mém de Sá, 1.001 - Paraíso

Telefones: 3277-5227/3277-5028/3277-8253

Centro de Saúde Pompéia

7 às 19h

Rua Leopoldo Gomes, 440 - Pompéia

Telefones: 3277-5735/3277-5720/3277-5764

Centro de Saúde Santa Inês

7 às 19h

Rua Itumirim, 50 - Santa Inês

Telefones: 3277-5710/3277-9954

Centro de Saúde São Geraldo

7 às 19h

Avenida Itaituba, 318 - São Geraldo

Telefones: 3277-5682/3277-5683 Centro de Saúde São José Operário

7 às 19h

Rua Simão Pereira, 73 - Nova Vista

Telefones: 3277-5784/3277-5693/3277-5733

Centro de Saúde Taquaril

7 às 19h

Rua Desembargador Bráulio, 2.200 - Taquaril

Telefones: 3277-1127/3277-5604/3277-5634

Centro de Saúde Taquaril - Anexo

7 às 17h

Rua Gil Eanes, 612 - Taquaril

Telefone: 3246-8554

Centro de Saúde Vera Cruz

7 às 19h

Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa) - Vera Cruz

Telefone: 3277-5606/3277-5607





Regional Nordeste





Centro de Saúde Alcides Lins

7 às 19h

Rua Panema, 275 - Concórdia

Telefones: 3277-6002/3277-6003

Centro de Saúde Cachoeirinha

7 às 19h

Rua Borborema, 1.325 - Cachoeirinha

Telefones: 3277-6006/3277-6007

Centro de Saúde Capitão Eduardo

6h30 às 18h30

Rua ngela Benareges, 10 - Capitão Eduardo

Telefones: 3277-7846/3277-7847

Centro de Saúde Cidade Ozanan

7 às 19h

Rua Dr. Furtado de Menezes, 610 - Ipiranga

Telefones: 3277-6263/3277-6264

Centro de Saúde Conjunto Paulo VI

7 às 19h

Rua da Almas, 122 – Conjunto Paulo VI

Telefones: 3277-7496/3277-7497/3277-1336

Centro de Saúde Dom Joaquim

7 às 18h

Avenida Joaquim José Diniz, 200 - Fernão Dias

Telefones: 3277-5701/3277-5707

Centro de Saúde Efigênia Murta de Figueiredo

7 às 19h

Rua Serra do Cipó, 170 - Conjunto Ribeiro de Abreu

Telefones: 3277-6664/3277-6665

Centro de Saúde Gentil Gomes

7 às 19h

Rua Manoel Passos, 580 - Santa Cruz

Telefones: 3277-6270/3277-6262/3277-6280

Centro de Saúde Goiânia

7 às 19h

Rua Pomba, 677 - Goiânia

Telefones: 3277-6653/3277-6669/3277-9491

Centro de Saúde Leopoldo Chrisóstomo de Castro

7 às 19h

Rua Leôncio Chagas, 157 - União

Telefones: 3277-5790/3277-5791

Centro de Saúde Marcelo Pontel Gomes (Jardim Vitória)

7 às 19h

Rua Branca, 15 - Jardim Vitória

Telefones: 3277-7474/3277-9988

Centro de Saúde Maria Goretti

7 às 19h

Rua Barreiro Grande, 57 - Maria Goretti

Telefones: 3277-6676/3277-6677 Centro de Saúde Marivanda Baleeiro

7 às 19h

Rua Três Mil e Setenta e Quatro, 555 - Paulo VI

Telefones: 3277-7494/3277-7495

Centro de Saúde Nazaré

7 às 19h

Rua Cruz de Malta, 73 - Nazaré

Telefones: 3277-6730/3277-6731

Centro de Saúde Olavo Albino Correia

7 às 19h

Rua Papa Honório III, 8 - Ouro-Minas

Telefones: 3277-6795/3277-7961

Centro de Saúde Padre Fernando de Melo

7 às 19h

Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150 - Palmares

Telefones: 3277-6072/3277-6073

Centro de Saúde Ribeiro de Abreu

6h30 às 18h30

Rua Dianópolis, 180 - Ribeiro de Abreu

Telefones: 3277-6660/3277-6661 Centro de Saúde São Gabriel

7 às 19h

Rua Ilha de Malta, 353 - São Gabriel

Telefones: 3277-6744/3277-6745

Centro de Saúde São Marcos

7 às 19h

Rua Paulista, 571 - São Marcos

Telefones: 3277-1147/3277-1148/3277-1113

Centro de Saúde São Paulo

7 às 19h

Rua Aiuruoca, 455 - São Paulo

Telefones: 3277-6674/3277-6675

Centro de Saúde Vila Maria/ João Vital

7 às 19h

Rua Dois Mil Quatrocentos e sessenta e seis, 30 - Vitória

Telefones: 3277-7936/3277-7937

Anexo do Centro de Saúde Vila Maria/ João Vital

7 às 19h

Avenida dos Sociais, 305 - Jardim Vitória

Telefone: 3277-7937





Regional Noroeste





Centro de Saúde Bom Jesus

7 às 19h

Rua Bernardo Cisneiros, 659 - Bom Jesus

Telefones: 3277-6004/3277-6108

Centro de Saúde Califórnia

7 às 19h

Avenida das Castanholas, 277 - Califórnia

Telefones: 3277-8520/3277-8521

Anexo do Centro de Saúde Califórnia

7 às 19h

Rua dos Violões, 570 - Califórnia

Telefone: 3277-9296 Centro de Saúde Carlos Prates

7 às 19h

Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates

Telefone: 3277-8947/3277-9962

Centro de Saúde Coqueiros

7 às 19h

Rua Eneida, 1583 - Coqueiros

Telefone: 3277-7120/3277-8428





Centro de Saúde Dom Bosco

7 às 19h

Rua Olinto Magalhães, 1.939 - Ipanema

Telefone: 3277-7219/3277-7221

Centro de Saúde Dom Cabral

7 às 19h

Praça da Comunidade, 50 - Dom Cabral

Telefones: 3277-6487/3277-9665

Centro de Saúde Ermelinda

7 às 19h

Rua Paes de Abreu, 114 - Ermelinda

Telefones: 3277-6081/3277-6109

Centro de Saúde Glória

7 às 19h

Rua Eneida, 955 - Glória

Telefones: 3277-7126/3277-7176

Centro de Saúde Jardim Filadélfia

7 às 19h

Rua Caitité, 319 - Jardim Filadélfia

Telefones: 3277-7142/3277-8305

Centro de Saúde Jardim Montanhês

7 às 19h

Rua Padre Leopoldo Pereira, 407 - Jardim Montanhês

Telefone: 3277-7212/3277-7213

Centro de Saúde João Pinheiro

7 às 19h

Rua Frei Luiz de Souza, 811 - João Pinheiro

Telefones: 3277-9660/3277-9661

Centro de Saúde Padre Eustáquio

7 às 19h

Rua Humaitá, 1.125 - Padre Eustáquio

Telefones: 3277-7218/3277-8479

Anexo do Centro de Saúde Padre Eustáquio

8 às 17h

Rua Aquidabam, 1.026 - Padre Eustáquio

Telefone: 3246-4003

Centro de Saúde Pedreira Prado Lopes

7 às 19h

Rua Mendes de Oliveira, 325 B - Santo André

Telefones: 3277-6008/3277-6009

Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins

7 às 19h

Rua Rutilo, 96 - Pindorama

Telefones: 3277-9817/3277-8167/3277-7542

Centro de Saúde Santos Anjos

7 às 19h

Rua Miosótis, 15B - Caiçara

Telefones: 3277-6026/3277-6088

Centro de Saúde São Cristóvão

7 às 19h

Rua Itapecerica, 555 - Lagoinha

Telefones: 3277-6196/3277-6010/3277-6011





Regional Norte





Centro de Saúde Aarão Reis

7 às 19h

Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis

Telefones: 3277-6780/3277-7463

Centro de Saúde Campo Alegre

6h30 às 18h30

Rua Osório Duque Estrada, 491 - Campo Alegre

Telefones: 3277-7344/3277-7345/3277-7358

Centro de Saúde Etelvina Carneiro

7 às 19h

Travessa Dois mil Quatrocentos e Dezessete, 235 - Etelvina Carneiro

Telefones: 3277-5502/3277-5503/3277-5400

Centro de Saúde Floramar

7 às 19h

Rua Igaraúnas, 15, Floramar

Telefones: 3277-6768/3277-6769

Centro de Saúde Guarani

7 às 19h

Rua Pacaembu, 160 - Guarani

Telefones: 3277-6770/3277-6771/3277-8915

Centro de Saúde Heliópolis

7 às 19h

Rua dos Beneditinos, 120 - Heliópolis

Telefones: 3277-7402/3277-7403

Centro de Saúde Jardim Guanabara

7 às 19h

Rua Fanny Martins de Barros, 71 - Jardim Guanabara

Telefones: 3277-6786/3277-6787

Centro de Saúde Jaqueline

7 às 19h

Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110 - Jaqueline

Telefones: 3277-5440/3277-5490/3277-5491

Centro de Saúde Jaqueline 2

6h30 às 18h30

Rua João Pereira Lima, 50 - Jaqueline

Telefones:3277-5451/3277-5534

Centro de Saúde Jardim Felicidade

6h30 às 18h30

Rua 28, 32 - Jardim Felicidade

Telefones: 3277-6766/3277-6767 Centro de Saúde Felicidade 2

7 às 19h

Rua Sônia Braz Xavier, 60 - Jardim Felicidade

Telefones: 3277-7487/3277-7488 Centro de Saúde Lajedo

7 às 19h

Rua Julio Ribeiro, 681 - Lajedo

Telefones: 3277-8916/3277-8555 Centro de Saúde MG 20 - Monte Azul

7 às 19h

Rua Padre Argemiro Moreira, 11.900 - Maria Teresa

Telefones: 3277-6732/3277-6739/3277-6735 Centro de Saúde Novo Aarão Reis

7 às 19h

Avenida Detetive Eduardo Fernandes, 200 - Novo Aarão Reis

Telefones: 3277-6640/3277-6766 Centro de Saúde Primeiro de Maio

7 às 19h

Rua Volts, 81 - Primeiro de Maio

Telefones: 3277-9498/3277-9499/3277-9492 Centro de Saúde Providência

7 às 19h

Rua São Sebastião, 30 - Providência

Telefones: 3277-6760/3277-6761/3277-9497 Centro de Saúde São Bernardo

7 às 19h

Rua Armando Ribeiro dos Santos, 265 - São Bernardo

Telefones: 3277-9201/3277-9208/3277-6742 Centro de Saúde São Tomás

7 às 19h

Rua Santa Rosa, 54 - São Tomás

Telefones: 3277-1556/3277-7347/3277-7997 Centro de Saúde Tupi

7 às 19h

Rua Ari Barroso, 150

Telefones: 3277-8555 Centro de Saúde Zilah Spósito

7 às 19h

Rua Coquilhos, 85 - Zilah Spósito

Telefones: 3277-5482/3246-9066





Regional Oeste





Centro de Saúde Amílcar Vianna Martins

7 às 19h

Rua Nelson de Senna, 90 - Cinquentenário

Telefones: 3277-1544/3277-1545/3277-6483

Centro de Saúde Betânia

7 às 19h

Rua Canoas, 678 - Betânia

Telefones: 3277-5980/3277-5981/3277-1386

Centro de Saúde Cabana

6h30 às 18h30

Rua Centro Social, 536 - Cabana

Telefones: 3277-7040

3277-7041

Centro de Saúde Camargos

7 às 19h

Rua Luiza Efigênia Silva, 413 (antigo 159) - Camargos

Telefones: 3246-2132

3246-2134

Centro de Saúde Cícero Ildefonso

6h30 às 18h30

Rua Aguanil, 238 - Vista Alegre

Telefones: 3277-9088

3277-9089

Centro de Saúde Conjunto Betânia

7 às 19h

Rua Onã, 105 - Conjunto Betânia

Telefones: 3277-5982

3277-5983

3277-1506

Centro de Saúde Havaí

7 às 19h

Rua Paulo Diniz Carneiro, 742

Telefones: 3277-9641

3277-6484

Centro de Saúde João XXIII

7 às 18h

Rua Toledo, 481 - Vila Oeste

Telefones: 3277-9131

3277-9060

Centro de Saúde Noraldino de Lima

7 às 19h

Avenida Amazonas, 4373 - Nova Suissa

Telefones: 3277-7042

3277-7043/3277-6819

Centro de Saúde Palmeiras

7 às 19h

Avenida Dom João VI, 1.821 - Palmeiras

Telefones: 3277-6485

3277-6486

3277-6595

Centro de Saúde Salgado Filho

7 às 19h

Rua Campina Verde, 375 - Salgado Filho

Telefones: 3277-6478

3277-6582

3277-9603

Centro de Saúde Santa Maria

7 às 19h

Rua das Pérolas, 123 - Santa Maria

Telefones:3277-9145

3277-9133

Centro de Saúde São Jorge

7 às 19h

Rua Oscar Trompowsky, 1.698 - Nova Granada

Telefones: 3277-7036

3277-7037

Centro de Saúde Ventosa

6h30 às 18h30

Rua Corcovado, 1.522 - Jardim América

Telefones: 3277-9630

3277-9631

Centro de Saúde Vila Imperial

7 às 19h

Rua Guilherme P. Fonseca, 350 - Madre Gertrudes

Telefones: 3277-9104

3277-9105

3277-1503

Centro de Saúde Vila Leonina

7 às 19h

Praça do Ensino, 240 - Alpes

Telefones: 3277-9632

3277-9633

Centro de Saúde Vista Alegre

6h30 às 18h30

Rua Sêneca, 9 - Nova Cintra

Telefones: 3277-9604

3277-9605

Centro de Saúde Waldomiro Lobo

7 às 19h

Avenida Amazonas, 8.889 - Madre Gertrudes

Telefones: 3277-9065

3277-9102/3277-9108





Regional Pampulha





Centro de Saúde Confisco

6h30 às 18h30

Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 261, esquina com a Avenida Clóvis Salgado, 710 - Bandeirantes

Telefones: 3277-7267

3277-7202

Centro de Saúde Dom Orione

7 às 19h

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 2.220 - São Luiz

Telefones: 3277-7860

3277-7861

Centro de Saúde Itamarati

7 às 19h

Rua Anita Blumberg, 63 - Paquetá

Telefones: 3277-7876

3277-7877

Centro de Saúde Jardim Alvorada

6h30 às 18h30

Rua Engenho do Sol, 580 - Engenho Nogueira

Telefones: 3277-7130

3277-8432

Centro de Saúde Ouro Preto

6h30 às 18h30

Rua Jonas Jean, 77 - Ouro Preto

Telefones: 3277-7133

3277-8560

Centro de Saúde Padre Joaquim Maia

7 às 19h

Rua Boaventura, 1.900 - Liberdade

Telefones: 3277-7433

3277-7874

Centro de Saúde Padre Tiago

6h30 às 18h30

Avenida João XXIII, 1.233 - Alípio de Melo 3277-8976

Telefones: 3246-3022

Centro de Saúde Santa Amélia

7 às 19h

Rua Engenheiro Pedro Bax, 220 - Santa Amélia

Telefones: 3277-7438

3277-7453

Centro de Saúde Santa Rosa

6h30 às 18h30

Avenida Bueno Siqueira, 100 - Universitário

Telefones: 3277-1578

3277-1579

Centro de Saúde Santa Rosa (anexo)

7 às 19h

Rua Otis, 60 - Suzana

Telefones: 3277-7373

Centro de Saúde Santa Terezinha

7 às 19h

Rua Senador Virgílio Távora, 157 - Santa Terezinha

Telefones: 3277-7102

3277-7103

Centro de Saúde São Francisco

7 às 19h

Rua Viana do Castelo, 485 - São Francisco

Telefones: 3277-7844

3277-7845

Centro de Saúde São José

6h30 às 18h30

Rua Violeta de Melo, 655 - São José

Telefones: 3277-7214

3277-8449

Centro de Saúde Serrano

7 às 19h

Rua Tocantins, 471 - Serrano

Telefones: 3277-7160

3277-8400

Centro de Saúde Trevo

6h30 às 18h30

Rua José Simplício Moreira, 1.144 - Trevo

Telefones: 3277-1570

3246-8008

Centro de Saúde Trevo (anexo - Dandara)

7 às 17h

Avenida Dandara, 07 - Trevo

Telefones: 3277-1570





Regional Venda Nova





Centro de Saúde Alameda dos Ipês

7 às 19h

Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186 - Santa Mônica

Telefones: 3246-9023

3246-9024

Centro de Saúde Andradas

7 às 19h

Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21 - São João Batista

Telefones: 3277-8891

Centro de Saúde Céu Azul

7 às 19h

Rua Alice Marques, 187 - Céu Azul

Telefones: 3277-7300

3277-7301

3277-7383

Centro de Saúde Copacabana

7 às 19h

Rua Inglaterra, 940 - Copacabana

Telefones: 3277-7415

3277-7442

Centro de Saúde Jardim Comerciários

7 às 19h

Rua Maria da Paz Maia, 168 - Jardim Comerciários

Telefones:

3277-5560

3277-9485

Centro de Saúde Jardim Comerciários (anexo)

8 às 19h

Rua Jair Negrão de Lima, 1058 - Novo Letícia

Telefones: 3277-5524

Centro de Saúde Jardim Europa

7 às 19h

Rua Edimburgo, 140 - Jardim Europa

Telefones: 3277-1831

3277-7509

Centro de Saúde Jardim Leblon

7 às 19h

Rua Humberto Campos, 581 - Jardim Leblon

Telefones: 3277-5521

3277-5522

Centro de Saúde Lagoa

7 às 19h

Rua José Sabino Maciel, 176 - Lagoa

Telefones: 3277-5552

3277-5563

Centro de Saúde Mantiqueira

7 às 19h

Rua César Salles Barbosa, 600 - Mantiqueira

Telefones: 3277-5564

3277-5565

Centro de Saúde Minas Caixa

7 às 19h

Rua Capitão Sérgio Pires, 226 - Minas Caixa

Telefones: 3277-5418

3277-5419

Centro de Saúde Nova York

7 às 19h

Rua Wilton Marques Pereira, 10 - Nova York

Telefones: 3277-5416

3277-5430

Centro de Saúde Paraúna

7 às 19h

Rua João Ferreira da Silva, 248 - Mantiqueira

Telefones: 3277-5569

3277-5568

Centro de Saúde Piratininga

6h30 às 18h30

Rua Cravo da Índia, 11 - Piratininga

Telefones: 3277-5431

3277-5509

Centro de Saúde Rio Branco

7 às 19h

Rua Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco

Telefones: 3277-5475

3277-5525

Centro de Saúde Santa Mônica

7 às 19h

Rua dos Zapotecas, 98 - Santa Mônica

Telefones: 3277-5526

3277-5527

3277-9482

Centro de Saúde Santo Antônio

7 às 19h

Rua Irineu Pinto, 255 - São João Batista

Telefones: 3277-5562

3277-1867

Centro de Saúde Serra Verde

7 às 19h

Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10 - Serra Verde

Telefones: 3277-5507/3277-5541





Pontos drive-thru: das 8h às 16h30 (apenas adultos)





Corpo de Bombeiros

Rua Piauí, 1.815 - Funcionários

UFMG Unidade Administrativa 2 - DAST, Portaria 2

Avenida Antônio Abrahão Caram, 763 - São José

COP-BH

Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900 - Buritis





Postos extras





Faculdade UNA (Centro-Sul)

Funcionamento: das 8h às 18h

Adulto e infantil

Avenida João Pinheiro, 580-Centro

Faculdade Pitágoras (Centro-Sul)

Funcionamento: das 8h às 18h

Adulto

Rua dos Timbiras, 1.372-Funcionários

Faculdade Estácio de Sá - Unidade Floresta (Leste)

Funcionamento das 9h às 17h

Adulto

Avenida Francisco Sales, 23-Floresta





Shoppings





Via Shopping (Barreiro) -

Funcionamento: das 13h às 19h30

Adulto e infantil

Avenida Afonso Vaz de Melo, 640. 2º Piso Ala A-Barreiro

Pátio Savassi (Centro-Sul) -

Funcionamento: das 10h às 18h30

Adulto

Rua dos Timbiras, 1.372-Funcionários

Boulevard Shopping (Leste)

Funcionamento: das 10h às 19h

Adulto

Entrada pelo estacionamento da R. Professor Otaviano Almeida-Santa Efigênia

Onix Mall (Norte)

Funcionamento: das 8h às 16h

Adulto e infantil

Rua Erê, 207-Prado





Idosos com 60 anos ou mais podem se vacinar nas drogarias parceiras:





- De segunda a sexta-feira: Das 8h às 13h

- Sábados: Das 8h às 12h





Drogaria Araujo Visconde Ibituruna Av. Visconde de Ibituruna, 155 Barreiro Barreiro

Drogaria Araujo Brasil Av. Brasil, 893 Santa Efigênia Centro-Sul

Drogaria Araujo Cassão Rua da Bahia, 1.070 Centro Centro-Sul

Drogaria Araujo Excelsior Av. Contorno, 6.714 Lourdes Centro-Sul

Drogaria Araujo Niquelina Rua Niquelina, 403 Santa Efigênia Centro-Sul

Drogaria Araujo Ouro Rua do Ouro, 870 Serra Centro-Sul

Drogaria Araujo Rio De Janeiro Rua Rio de Janeiro, 337 Centro Centro-Sul

Drogaria Araujo Santa Efigênia Av. do Contorno, 2.939, Lj 10 Santa Efigênia Centro-Sul

Drogaria Araujo Sto Agostinho Rua Rodrigues Caldas, 430 Santo Agostinho Centro-Sul

Drogaria Araujo Silviano Brandão Av. Silviano Brandão, 2.021 Sagrada Família Leste

Drogaria Araujo Américo Vespúcio Av. Américo Vespúcio, 1.271 Aparecida Noroeste

Drogaria Araujo Floramar Av. José Lopes Muradas, 40 Floramar Norte

Drogaria Araujo Rubens Caporali Av. Professor Mário Werneck, 3.399 Buritis Oeste

Drogaria Araujo Xapuri Av. Silva Lobo, 1.743 Calafate Oeste

Drogaria Araujo Antônio Carlos Av. Presidente Antônio Carlos, 7.920/7.924 Pampulha Pampulha

Drogaria Araujo Guarapari Av. Guarapari, 954 Santa Amelia Pampulha

Drogaria Araujo Sebastião De Brito Av. Sebastião de Brito, 307 Dona Clara Pampulha

Drogaria Araujo Serrano Rua Imperial, 656 Serrano Pampulha

Drogaria Araujo Lagoinha Rua Padre Pedro Pinto, 6.630 Lagoinha Venda Nova

Drogaria Araujo Serra Verde Av. Leontino Francisco Alves, 231, Lj 2 Serra Verde Venda Nova

Droga Clara Av. Visconde de Ibituruna, 102 Barreiro Barreiro

Droga Clara Av. Santos Dumont, 776 Centro Centro-Sul

Droga Clara Rua Caetés, 409 Centro Centro-Sul

Droga Clara Rua Goitacazes, 15 Centro Centro-Sul

Droga Clara Av. Afonso Pena, 550 Centro Centro-Sul

Droga Clara Rua dos Carijós, 571 Centro Centro-Sul

Droga Clara Av. Amazonas, 202 Centro Centro-Sul

Droga Clara Rua dos Tupinambás, 843 Centro Centro-Sul

Droga Clara Av. Augusto de Lima, 1.800 Barro Preto Centro-Sul

Droga Clara Av. Silviano Brandão, 1.332 Sagrada Família Leste

Droga Clara Rua Waldomiro Lobo, 133 Guarani Norte

Droga Clara Av. Raja Gabáglia, 1.744 Santa Maria Oeste

Droga Clara Av. Abilio Machado, 1.740 Alípio de Melo Pampulha

Droga Clara Av. Heraclito Mourão, 800 Alipio de Melo Pampulha

Droga Clara Rua Hudson Gouthier, 278 Santa Branca Pampulha

Droga Clara Rua Padre Pedro Pinto, 882 Venda Nova Venda-Nova





Para tirar as dúvidas sobre a vacinação contra a doença, oouviu a infectologista da Santa Casa BH, Cláudia Murta.