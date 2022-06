Vacinação contra a gripe em BH vai até o fim dos estoques, diz PBH

Toda a população de Belo Horizonte poderá se vacinar contra a gripe nos postos de saúde (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, nesta sexta-feira (24/6), a liberação da vacina contra a gripe para todos os moradores da capital com mais de seis meses de idade.

A medida começa a valer na próxima segunda-feira (27/6).

O motivo para a ampliação pode ser a baixa cobertura vacinal contra a doença, já que a campanha deveria se encerrar em 3 de junho, mas foi prorrogada até hoje.

A PBH afirmou que seguiu as orientações do Ministério da Saúde para tomar a decisão e que, até o momento, mais de 570 mil pessoas já tomaram a dose, o que corresponde a 49,8% do público-alvo contemplado na campanha.

A cobertura indicada para garantir proteção da população é de 90%.

O órgão informou, ainda, que a vacinação contra a doença acontece até o fim do estoque dos imunizantes.





As autoridades reforçam que a proteção contra a gripe é essencial nesta época, quando aumentam os casos de doenças respiratórias.





Movimento fraco nos postos





Na manhã desta sexta-feira, o Estado de Minas percorreu centros de saúde da capital para verificar o movimento.





No Carlos Chagas, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul, não foi encontrado usuário em busca do imunizante contra a influenza.

O mesmo foi registrado no Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima, no Serra, onde apenas profissionais da saúde e pessoas com comorbidades estavam sendo vacinadas.





O Centro de Saúde Paraíso, na Região Leste, é que registrou maior movimento.