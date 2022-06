Ultraleve cai e fere um homem em Minas

Vítima tinha 60 anos (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

O piloto de um ultraleve ficou ferido após a sua aeronave cair no aeroporto de Ubaporanga, Córrego das Palmeiras, na Região do Vale do Rio Doce, na tarde desse domingo (26/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha 60 anos.