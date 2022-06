Mãe e padrasto são investigados por tortura de criança de 4 anos

A mãe e o padrasto de um menino de 4 anos são investigados pela Polícia Civil por tortura e lesão corporal, em Araguari, no Triângulo Mineiro. O casal está preso e, segundo a denúncia contra eles, a criança teria sido agredida com um fio elétrico, além de pimenta ter sido jogada no pênis do garoto.A investigação foi iniciada após denúncia feita ao Conselho Tutelar no dia 21 deste mês. Havia quatro dias que a vítima não ia à escola, o que preocupou a coordenação da instituição.