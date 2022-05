MPMG autua 26 postos de combustíveis em Araguari e Indianópolis

Os postos não realizavam testes de qualidade (foto: Divulgação/MPMG)

Uma fiscalização do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da promotoria de Defesa do Cosumidor, autuou 26 postos nos municípios de Araguari e Indianópolis, no Triângulo Mineiro. A operação do Procon estadual descobriu que a infração mais frequente foi a falta de realização de testagem do combustível, mas houve outros problemas.