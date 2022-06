Justiça decreta prisão de empresário suspeito de torturar e matar homem

A Justiça de Araxá determinou a prisão preventiva do principal suspeito no mesmo dia do pedido feito pela PCMG (foto: Creative/Commons/Divulgação)



O suspeito, que teria cometido o O juiz Renato Zouain Zupo, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araxá, decretou nessa quarta-feira (29/6) a prisão preventiva de um empresário, de 50 anos, apontado como o principal suspeito de crimes de tortura seguida de homicídio de Dione Rodrigues de Jesus, de 31 anos, e também de tortura e lesão corporal grave de um outro homem, de 37 anos.O suspeito, que teria cometido o crime por desconfiar que a dupla torturada teria furtado um carregador de bateria dele , segue foragido.

O crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (27/6), por volta das 22h, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Dois funcionários da empresa foram presos em flagrante pela PM depois que o empresário teria os deixado, junto com a vítima que morreu, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Ainda conforme os depoimentos dos dois suspeitos, que estão detidos em presídio local, eles foram chamados pelo patrão para dar um susto nas vítimas. O empresário desconfiava que a dupla torturada teria furtado um carregador de bateria dele.



“Mesmo assim os três envolvidos estão respondendo pelo mesmo crime que é tortura seguida de homicídio e tortura seguida de lesão corporal grave. Vamos ter que ouvir novamente a vítima que sobreviveu porque no dia do crime ela estava em estado de choque”, contou o delegado.



Anda segundo Ramalho, por enquanto nenhum advogado de defesa do empresário entrou em contato com a polícia. “Tenho 30 dias para concluir o inquérito policial, independente do empresário se apresentar ou não”.

Com relação à denúncia de suposto furto do carregador de bateria feita pelos dois suspeitos presos contra as vítimas, Ramalho disse que esse fato não foi confirmado.



Dinâmica das torturas

Ainda segundo o delegado responsável pelo caso, as sessões de torturas em galpão de empresa do principal suspeito contra as vítimas aconteceram na noite da última segunda-feira, mas em ocasiões diferentes.



“Primeiro, os suspeitos levaram para o galpão, a vítima que sobreviveu, sendo que ela conseguiu fugir e procurar atendimento na UPA. Em seguida, eles pegaram a vítima em outro ponto da cidade, sendo que esta foi a que não resistiu aos choques elétricos e já chegou sem vida na UPA. As vítimas são pessoas que ficam nas ruas e tem problemas com drogas. O homem que sobreviveu já teria sido funcionário da empresa do principal suspeito”, explicou.