Homem é preso suspeito de importunação sexual em ônibus

Motorista da linha 6350 acionou o botão do assédio (foto: Facebook/Reprodução)

Um homem de 40 anos foi preso, suspeito de importunação sexual em um ônibus da linha 6350 (Estação Vilarinho/Estação do Barreiro), na manhã desta sexta-feira (30/9), em Belo Horizonte.

Após perceber a situação, o motorista acionou o botão do assédio e a viagem foi interrompida na altura do Anel Rodoviário.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a ocorrência está a cargo da Polícia Militar.

No local, testemunhas seguraram o suspeito até a chegada das viaturas.

Os militares prenderam o suspeito e conversaram com a vítima e com outros passageiros que estavam dentro do ônibus.

O caso será levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no Barro Preto.

Outro caso

Na quarta-feira (28/9), uma mulher, praticante de artes marciais, reagiu a uma suposta importunação sexual de homem e o agrediu com diversos socos, dentro de um ônibus da linha 83, na rua Curitiba com a avenida Oiapoque, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com a PM, a vítima, de 49 anos, afirmou que o homem, de 46 anos, sentou ao seu lado após entrar no ônibus na Estação São Gabriel e fingia estar dormindo quando passou a mão na sua genitália.

A mulher, em resposta, passou a desferir socos no rosto do autor e gritou pedindo para que o motorista parasse o coletivo.

Assédio

A linha 50 (Estação Pampulha/Centro) é a que mais possui denúncias de importunação sexual em Belo Horizonte desde a implementação do botão de assédio nos coletivos em 2018.

Até a última sexta-feira (23/9) foram registrados seis casos: um em 2018, três em 2019 e dois em 2022.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, houve 13 denúncias de importunação sexual este ano após o acionamento do dispositivo. O número perde apenas para os dados relacionados a 2019, quando 31 boletins de ocorrência foram feitos.





Além dos episódios no interior dos ônibus, a Guarda Civil Municipal registrou, no mesmo período, 25 casos de assédio sexual contra mulheres.