Zelador é preso sob suspeita de importunação sexual contra jovem de 18 anos

Segundo informações divulgadas pela "Rádio 97 FM", o jovem, que é funcionário do Núcleo Municipal de Controle de Endemias, acionou a PM depois que o suspeito, inicialmente, o chamou para entrar em banheiro para fiscalizar supostos focos de propagação do mosquito da dengue.

Mas, em seguida, o suspeito teria dito aos militares que a sua intenção, na verdade, era manter relação sexual com o jovem e, além disso, impediu a sua saída do banheiro, com o próprio corpo, dizendo que estava com o pênis ereto.

Ainda segundo relato do jovem, o suspeito ainda partiu para cima dele. Em seguida, a vítima teria empurrado o suspeito e saído do banheiro.

Ao se defender, o zelador disse à PM que acreditava que o jovem era homossexual e que achou que o mesmo sabia de suas intenções sexuais.

Ainda conforme a "Rádio 97 FM", os dois homens foram conduzidos ao Hospital Frei Gabriel, onde foram atendidos por uma médica de plantão, sendo que depois ambos prestaram depoimento para o delegado de plantão da PC de Frutal, que ratificou a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de importunação sexual.

O que diz a lei sobre estupro no Brasil?

De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213 , na redação dada pela Lei 2.015, de 2009, estupro é ''constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.''





No artigo 215 consta a violação sexual mediante fraude. Isso significa ''ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima''





O que é assédio sexual?

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.





No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.





Penas pelos crimes contra a liberdade sexual

A pena para quem comete o crime de estupro pode variar de seis a 10 anos de prisão. No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se o crime resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.





A pena por violação sexual mediante fraude é de reclusão de dois a seis anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.





No caso do crime de assédio sexual, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos.





O que é a cultura do estupro?





O termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos 1970 nos Estados Unidos, mas ganhou destaque no Brasil em 2016, após a repercussão de um estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. Relativizar, silenciar ou culpar a vítima são comportamentos típicos da cultura do estupro. Entenda.