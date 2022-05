Uberlândia: funcionário da UFU é preso por importunação sexual no campus

Homem preso tinha menos de uma semana de trabalho no campus (foto: Reprodução/Google Maps/Danilo Duarte Drone Filmes) Um funcionário terceirizado foi preso por importunação sexual no campus Monte Carmelo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) nesta quinta-feira (5/5). A vítima foi uma mulher para quem os suspeito mostrou o pênis. O homem tinha poucos dias de trabalho no local e a empresa contratada pela universidade foi notificada.

O homem preso em flagrante tem 23 anos e, segundo o registro da Polícia Militar (PM), teria mostrado não só o pênis para a mulher em questão, como também se masturbado. A polícia foi chamada e conseguiu prender o suspeito.

Em nota, a instituição informou que “ao tomar conhecimento do relato, a primeira preocupação foi acolher a vítima com atendimento psicológico. (…) A empresa responsável pela contratação será notificada para que faça a imediata substituição do funcionário”, diz o posicionamento da universidade.

A UFU também comunicou que vai acionar a Comissão Permanente de Acompanhamento da Política Institucional de Valorização e Proteção das Mulheres (CPMulheres). “A UFU reitera a importância de garantir um espaço de valorização e proteção das mulheres, bem como ao enfrentamento e à prevenção de quaisquer tipos de violência contra elas ocorridas nos campi ou nas estruturas físicas ligadas à instituição”.