Jacaré Alfredo passeia pela orla de Lagoa Santa

por Maria Dulce Miranda

Já pensou aproveitar o fim de semana para dar uma volta pela orla da lagoa de Lagoa Santa, na região metropolitana de BH? Quem gostou da ideia e fez um passeio no sábado foi o jacaré Alfredo, como ficou conhecido pelos moradores da cidade.

Alfredo ganhou o nome dos moradores (foto: Reprodução/ Instagram)

Em um vídeo postado nas redes sociais, o animal está deitado na faixa central da pista quando resolve atravessar a rua e voltar para a lagoa. No registro, é possível ouvir uma mulher gritando: “Olha o tamanho!”

A seguir, um homem passa na frente de Alfredo correndo. Em outro vídeo, que também circulou no fim de semana, o jacaré caminha no sentido do asfalto e observa os carros. “E agora, quem vai descer para buscar?”, diz a mulher dentro do carro, que afirma estar com medo de estar tão perto do bicho.

De acordo com o perfil “Lagoa Santa divulga”, moradores chamaram os bombeiros para levar Alfredo de volta à água. A operação foi compartilhada pela página.