MG: ladrão pula muro, é atacado por pitbull e pede socorro para a polícia

Por Vinícius Lemos - Especial para o EM

Ladrão foi parar na Santa Casa depois de ser mordido pelo cão (foto: Divulgação/Santa casa de Misericórdia)

A Polícia Militar (PM) teve que salvar e depois prender um homem na madrugada desta terça-feira (11/10), em Patos de Minas. Ao mesmo tempo vítima e criminoso, o homem foi alvo de uma cão de guarda quando invadiu um comércio de peças usadas para cometer furto na cidade do Alto Paranaíba.

O ladrão preso em flagrante pulou o muro de um ferro velho, no Bairro Cristo Redentor, e deu de cara com um cachorro da raça pitbull. O criminoso foi atacado e mordido pelo cachorro. Enquanto tentava se livrar do animal, ele pediu socorro aos gritos e vizinhos chamaram a polícia.

Quando os militares chegaram ao local, conseguiram ajudar o homem, que foi feridos nos braços. Ele foi levado para a Santa casa de Misericórdia para atendimento médico.

Após ter alta, o ladrão, de 34 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

Ele não conseguiu retirar nada do comércio.