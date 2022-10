O céu aberto, com poucas nuvens, será um convite para pais e responsáveis aproveitarem o Dia das Crianças nas atividades culturais gratuitas que vão acontecer na capital. (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Por Leonardo Godim

Sol e temperaturas amenas: esta é a previsão do tempo em Minas Gerais para esta quarta-feira (12/10), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, e Dia das Crianças. Em Belo Horizonte, as temperaturas vão ficar entre 16º e 30º, com umidade do ar de 85% pela manhã e 30% pela tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.









Não há previsão de chuvas em nenhuma região do estado. O Sul de Minas e Triângulo Mineiro, onde há previsão de pancadas isoladas nesta terça-feira (11/10), podem amanhecer com nuvens, mas a tendência é que o sol apareça ao longo do dia e, com ele, as temperaturas subam.

Já no Norte e Oeste de Minas, que estão com um alerta de baixa umidade, a expectativa é que a situação se normalize nesta quarta-feira (12/10).