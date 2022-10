Massa de ar quente impede nuvens de chuva em Minas, veja previsão (11/10)

O céu deve permanecer ensolarado e sem nuvens durante todo o dia (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Cler Santos

Uma massa de ar quente passa pelo sudeste durante essa semana, e está impedindo a formação de nuvens de chuva em Minas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





São esperadas temperaturas acima de 30°C em todo o estado, pelo menos até a próxima semana.

Na manhã desta terça-feira (11/10), BH amanheceu ensolarada e deve permanecer dessa forma ao longo de todo o dia.



A temperatura mínima registrada na capital foi de 17,4°C na estação Cercadinho (próximo ao Buritis, Belvedere e Mangabeiras), e a máxima prevista é de 31°C.

Não há previsão de chuva, e a umidade do ar está em queda, chegando a 40%.

Leia: Minas já tem seis cidades em emergência por causa das chuvas

Para o restante do estado de Minas Gerais, a mínima registrada foi em Monte Verde, no Sul de Minas, com 13,5°C. Já a máxima prevista é para São Romão, no Norte de Minas, com 38°C.

Há previsão de chuva fraca e isolada para Sul e Triângulo, durante a tarde. Também devido à massa de ar quente, a umidade do ar em Minas ficará em torno de 20% na maioria dos municípios.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen