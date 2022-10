Homens furtam carro, eletrodomésticos e R$ 20 mil de uma casa em Contagem

Depois do furto, os três homens saíram dentro do HB20 branco (foto: Câmeras de segurança/Reprodução)

Por Cler Santos

Três homens furtaram diversos bens de uma casa no bairro Cândida Ferreira, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Eles arrombaram a residência e foram flagrados por câmeras de segurança de casas vizinhas na manhã dessa segunda-feira (10/10).





De acordo com a Polícia Militar, o trio levou um carro modelo HB20, uma bicicleta, uma TV de 55 polegadas, um micro-ondas, um filtro elétrico e R$ 20 mil em dinheiro.

O boletim de ocorrência da PM informa ainda o proprietário da casa estava viajando quando o crime aconteceu. As imagens das câmeras de segurança foram checadas por uma mulher, que ficou responsável por cuidar do cachorro do vizinho. Ao perceber sinais de arrombamento, ela chamou a Polícia Militar.

Os assaltantes chegaram em um Celta prata, que ficou estacionado em frente a casa (foto: Câmeras de segurança/Reprodução)

Os três homens chegaram em um carro prata, modelo Celta. Um tempo depois, eles saem com os bens e o dinheiro furtado no HB20.

Ainda segundo a PMMG, o carro foi recuperado no bairro Carlos Prates, região Noroeste de BH. Nenhum envolvido foi identificado ou preso até o momento.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen