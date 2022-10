Minas já tem seis cidades em emergência por causa das chuvas

Por Bruno Nogueira*



Defesa Civil Estadual tem atuado nas cidades atingidas pelas tempestades, até o momento não há registro de óbitos (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG), divulgado nesta segunda-feira (10/10), listou seis municípios de Minas Gerais com decretos de situação de emergência por conta das chuvas que atingem o estado. As cidades em emergência são Alfenas, Capetinga, Aracitaba, Alto Rio Doce, Lassance e São João del-Rei. Até o momento não há registro de mortes.



17:40 - 05/10/2022 VÍDEO: Temporal deixa rastro de destruição em Muriaé Boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG), divulgado nesta segunda-feira (10/10), listou seis municípios de Minas Gerais com decretos de situação de emergência por conta das chuvas que atingem o estado. As cidades em emergência são Alfenas, Capetinga, Aracitaba, Alto Rio Doce, Lassance e São João del-Rei. Até o momento não há registro de mortes.Segundo o boletim, já foram registradas 405 pessoas desabrigadas, aquelas que necessitam de abrigo público após danos ou ameaça de danos em suas casas, e outras 1.433 estão desalojadas - deslocadas para casas de parentes ou amigos. No balanço do período chuvoso de 2020/2021, 1.608 pessoas ficaram desabrigadas e 14.598 desalojadas.



O coordenador estadual adjunto da Defesa Civil, tenente-coronel Sandro Corrêa, observa que esse ano o período chuvoso começou um pouco mais cedo do que o comum, mas a tendência é que esta semana seja mais tranquila que a passada. “Não estão descartadas situações de chuvas fortes, principalmente nas regiões Central, Zona da Mata e parte do Triângulo”, alerta Sandro.

A última ocorrência de destaque aconteceu nesse sábado (8/10) em Alpercata, no Vale do Rio Doce. Uma tromba d'água provocou alagamentos em diversos pontos da cidade, um ímovel chegou a desabar. A prefeitura decretou situação de emergência e a cidade necessita de ajuda humanitária com cestas básicas, colchões e água potável. Ao todo, 150 famílias ficaram desalojadas.

Apoio do Governo Estadual

Quando as tempestades começaram a atingir diversos municípios mineiros, o Governo disponibilizou técnicos da Cedec para apoiar as cidades atingidas. Os municípios que necessitar podem captar recursos para ações de resposta e recuperação das áreas afetadas, mediante o reconhecimento da situação de anormalidade declarada. A solicitação deve ser feita via Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID).



Em situações críticas, o Estado tem enviado equipes da Defesa Civil para dar suporte na reorganização dos municípios e no atendimento à população. O Cedec, também, vem realizando treinamentos com equipes das prefeituras.



A coordenadoria ainda adquiriu 497 kits para a Defesa Civil, contendo viatura 4x4, notebook, trena digital e coletes reflexivos. O investimento vem do termo de reparação assinado em abril de 2020, que visa reparar os danos do rompimento das barragens da Vale em Brumadinho.



