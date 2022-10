Chuvas de granizo prejudicam 13 mil hectares em Minas

Chuva de granizo atingiu Minas Gerais nesta semana (foto: Emater-MG / Divulgação)

Chuvas de granizo que atingiram Minas Gerais nesta semana causaram danos para 2.039 produtores rurais de 63 cidades do estado. Os mais prejudicados foram os agricultores das regiões Sul, Campo das Vertentes, Central e Zona da Mata.Os cafeicultores, principalmente de café arábico, foram os mais afetados pela chuva, segundo indicado no levantamento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rura de Minas Gerais (Emater-MG). Com 13 mil hectares atingidos, 1.090 plantadores desta cultura sofreram com perdas.Frutas cítricas, como tangerina, laranja e limões, e lavouras de abacate também foram afetadas. Assim como abobrinha, couve-flor e tomate.As perdas podem fazer com que as produções tenham que ser importadas, o que deve aumentar o preço final do produto.