Chuva moderada e sem granizo: a previsão do tempo para esta quarta (5/10)

De acordo com o Inmet, hoje terá chuva, mas sem granizo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH não terá chuva de granizo nesta quarta-feira (5/10), devido a uma queda da nebulosidade, que trará ainda chuva, mas sem grandes volumes.

Mesmo com essa previsão, o Inmet alerta para uma possibilidade de haver mudanças ao longo do dia, pois o clima está em instabilidade.

Belo Horizonte amanheceu com céu claro, mas pode evoluir para parcialmente nublado ao longo da tarde.A temperatura mínima registrada na capital foi de 17°C na estação Cercadinho (próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras). A máxima prevista é de 29°C, e a umidade do ar chegará a 40%.

O restante de Minas Gerais acompanha a situação de BH, e não há para hoje alertas de chuva de granizo para nenhuma região. As regiões Noroeste e Norte terão chuva moderada, já a região Leste - principalmente na divisa com Espírito Santo - terá chuva forte.

A temperatura mínima registrada no estado foi na cidade de Monte Verde, no Sul de Minas, com 11°C. A máxima prevista é de 36°C no Norte de Minas.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen