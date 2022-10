Vídeo: ruas de Alto Rio Doce ficam cobertas de gelo após forte chuva

Uma chuva de granizo intensa atingiu Alto Rio Doce, cidade de 12 mil habitantes na região da Zona da Mata de Minas Gerais, nesta segunda-feira (3/10). Placas de gelo se formaram no Centro do município e por outras regiões.

Uma das áreas atingidas pela chuva de granizo em Alto Rio Doce (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (4/10), com parte do gelo já derretido, equipes da Prefeitura de Alto Rio Doce se espalharam para fornecer os reparos necessários.Cidades como Barbacena, Rio Pomba, São João del Rei, Guiricema, Antônio Carlos e Ubá também sofreram com as fortes chuvas acompanhadas de granizo.