Chuva de granizo em Três Corações impressiona moradores

Em Barbacena, moradores se surpreenderam com o tamanho das pedras de gelo (foto: Inmet/Redes Sociais/Reprodução)

Cidades do Sul de Minas, Zona da Mata e Campos das Vertentes registraram fortes chuvas nessa segunda-feira (03/10) e, em algumas delas, houve intensa precipitação de granizo, como em Três Corações. Moradores ficaram impressionados com o tamanho das pedras de gelo que atingiram a cidade.

Tá chovendo Pedra em Três Corações genteeee

A pista da BR-381 (Rodovia Fernão Dias), entre São Gonçalo da Sapucaí e Três Corações, também ficou coberta de gelo e assustou os motoristas:

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva de granizo ocorre quando o ar quente da superfície terrestre encontra nuvens densas e muito frias em pontos mais altos da atmosfera.



Devido ao contraste brusco de temperatura, as gotas de água se solidificam. As pedras de gelo são formadas no interior das nuvens chamadas ‘cumulonimbus’ e caem em formato de granizo. Esse tipo de tempestade ocorre com a chegada de frentes frias.

O meteorologista Claudemir de Azevedo Félix do Inmet, explicou a causa da queda de granizo tão intensa nessas regiões. “Essas chuvas são decorrentes de forte instabilidade na atmosfera, que proporciona nuvens típicas de tempestades e resulta em precipitações em forma de granizo com acúmulo significativo”, diz.

Ainda de acordo com ele, o tempo permanece instável nessas regiões ao longo da semana. A regiões da Zona da Mata, Vale do Aço e Campo das Vertentes também correm o risco de registrar, ao longo da semana, precipitações como a que ocorreu em Três Corações.

Nessa segunda feira, a chuva de granizo também atingiu cidades como Barbacena e São Gonçalo do Sapucaí, que declarou estado de calamidade pública em função dos estragos causados pela tempestade.





Tempestade de granizo em Barbacena MG

