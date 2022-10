Defesa Civil emite alerta para risco geológico em três regiões de BH

Alerta vale para as Regiões Oeste, Centro-Sul e Barreiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de risco geológico moderado na capital em virtude do volume das chuvas previstas para as próximas 48 horas.

O alerta vale para as Regiões Oeste, Centro-Sul e Barreiro, onde o acumulado de chuva ultrapassa a metade do esperado para o mês, até a sexta-feira (7/10).

A instituição pede atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Por causa do risco geológico, a Defesa Civil recomenda:

- Colocar calha no telhado da sua casa.

- Consertar vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

- Não jogar lixo ou entulho na encosta.

- Não despejar esgoto nos barrancos.

- Não fazer queimadas.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

- Trinca nas paredes.

- Água empoçando no quintal.

- Portas e janelas emperrando.

- Rachaduras no solo.

- Água minando da base do barranco.

- Inclinação de poste ou árvores.