Sul de Minas: Asfalto fica coberto de gelo na Rodovia Fernão Dias

Pista ficou coberta de gelo em trecho da Fernão Dias (foto: Reprodução/ Arteris Fernão Dias) Quem passa pela rodovia Fernão Dias, na tarde desta segunda-feira (3/10), é surpreendido pelo gelo na pista, causado por uma chuva de granizo, que ocorreu na altura do Km 800, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais.

A imagem compartilhada pela Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela rodovia, mostra o asfalto coberto.

%u26A0%uFE0FAtenção! Chuva de granizo e neblina na altura do km 800, em São Gonçalo do Sapucaí/MG. Dirija com cautela!



%uD83D%uDE99No momento, há 2,5 km de fila em ambos os sentidos pic.twitter.com/LuRJinm1qZ %u2014 Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) October 3, 2022

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo está bastante instável no Sul de Minas, algo comum para a primavera. As chuvas fortes e granizo são causadas pelo calor e alta umidade do ar.

A previsão continua de tempo chuvoso em toda a região Sul do estado, pelo menos até a próxima quarta-feira (5/10).