Motociclista morre em acidente com carreta na Fernão Dias

Acidente foi na altura do km 486 da Fernão Dias, próximo à fábrica da Fiat (foto: Eduardo de Almeida/RA studio)

Um motociclista morreu em um acidente com uma carreta na manhã desta terça-feira (27/9), no km 486 da Rodovia Fernão Dias, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na pista no sentido São Paulo.

Segundo a concessionária da pista, o motociclista caiu da moto e foi atropelado em seguida pelo caminhão. O motorista do veículo de carga não teve ferimentos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).



A faixa onde ocorreu o acidente precisou ser interditada para a atuação das equipes. Às 10h37, a pista foi liberada.



Mesmo com a liberação, o trânsito ainda é complicado no local, com mais de 5km de engarrafamento.