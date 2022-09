Corpo de idoso é encontrado em represa de Camargos

Represa de Camargos (foto: Sala de Imprensa/Corpo de Bombeiros)

Depois de três dias de buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou o cadáver de um idoso, de 68 anos, na represa de Camargos, em Madre de Deus de Minas, a 245 km de Belo Horizonte.









“Nosso pessoal mergulhou nos dois últimos dias sempre balizados pela informação de uma testemunha que viu o barco virar e o homem submergir. Em casos assim, as referências são o guia do nosso trabalho, uma vez que se trata de uma área bastante extensa”, explicou o sargento Ávila, líder da operação de buscas pelo corpo.





“Apesar de se tratar de uma represa, há um rio que deságua ali, o que pode causar uma certa movimentação nas águas e ampliar a área de buscas”, completou o bombeiro.





Barco usado pelos Bombeiros na busca ao idoso desaparecido (foto: Sala de Imprensa/Corpo de Bombeiros)





Suspeita de mal súbito





Em relação à causa da morte do idoso, os bombeiros acreditam que se trata de um mal súbito. “Segundo as informações que recebemos, a vítima era bastante experiente, sabia nadar e conhecia bem o local, uma vez que tinha uma casa lá há muitos anos, o que pode levantar a hipótese de que um mal súbito ou algo atípico tenha causado esta situação”, disse Ávila.





A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou a análise do corpo e do local do afogamento. Somente após a divulgação do laudo é que será possível determinar o motivo da morte.