Encontrado corpo de homem que se afogou em lagoa

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo depois de quatro horas de buscas (foto: CBBMG)

Resgatado no final da manhã deste domingo (21/8), o corpo de um homem, MRR, de 19 anos, que estava desaparecido desde a tarde de sábado, na lagoa Vereda Funda, na zona rural de Taiobeiras, no norte do estado.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o homem estava nadando, quando desapareceu. Ele estava próximo do meio da lagoa.

Os bombeiros iniciaram, ainda na tarde de sábado, as buscas, com mergulhadores. Com o anoitecer, as buscas foram suspensas e retomadas na manhã deste domingo.

Por volta de 10h, depois de quatro horas de trabalhos, o corpo foi localizado, a uma profundidade de quatro metros. A causa do afogamento não foi, ainda, identificada, mas a suspeita é de que a vítima tenha sofrido um ataque cardíaco, já que este sabia nadar.