Bombeiros resgatam corpo de vítima de afogamento no Rio das Mortes

Depois de três dias de busca, o Corpo de Bombeiros encontrou o cadáver de um homem de 47 anos que se afogou no Rio das Mortes, na região conhecida como Estação de Nazareno, na zona rural de São Tiago, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais.

O corpo foi localizado a cerca de seis metros de profundidade, a uma distancia de cinco metros da margem.

Hospedado em sítio

De acordo com testemunhas, o homem estava pescando no rio e decidiu nadar. Em determinado momento, ele afundou na água e não apareceu mais na superfície.O cunhado da vítima, que estava no local, tentou ajudar no salvamento, mas não conseguiu.O homem que morreu é de Barbacena e estava hospedado no sítio de parentes em São Tiago.O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os mlitares só chegaram ao Rio das Mortes ao anoitecer, o que impossibilitou os mergulhos.