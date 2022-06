Produtor rural morre afogado em serviço de manutenção de bomba d'água

Corpo da vítima foi localizado por equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Patrocínio, na tarde de ontem (13/6), a cerca de quatro metros de profundidade (foto: Corpo de Bombeiros de Patrocínio/Divulgação)

Após quatro dias de buscas, o corpo de um homem, de 35 anos, foi encontrado por equipe do Corpo de Bombeiros de Patrocínio na tarde de ontem (13/6), em represa de irrigação agrícola, localizada em fazenda do município de Coromandel, no Alto Paranaíba.

Segundo informações do CB de Patrocínio, o produtor rural foi visto pela última vez na última sexta-feira (10/6) quando foi para a represa, que possui profundidades variadas, com máxima de 13 metros, para realizar um serviço de manutenção em uma bomba d' água.

As buscas foram iniciadas no início da manhã de sábado (11/6).

No segundo dia de buscas, na tarde de domingo (12/6), mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram a embarcação juntamente com o seu motor de popa, a aproximadamente 15 metros da margem da represa e a 8 metros de profundidade.

Já na tarde de ontem, equipe de mergulhadores dos bombeiros conseguiram localizar o corpo da vítima, que estava a cerca de 4 metros de profundidade

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os seus trabalhos e, desta forma, agora serão investigadas as causas e circunstâncias do acidente.

Veículo funerário que fazia translado do corpo da vítima bate em cavalo e pega fogo

Bombeiros também precisaram apagar incêndio em vegetação, que foi iniciado a partir das chamas do veículo funerário (foto: PMR/Divulgação)

Depois que o corpo do produtor rural passou pelos procedimentos de praxe no Instituto Médico Legal de Patrocínio (IML), segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o mesmo era encaminhado na noite de ontem para velório e sepultamento em Coromandel, quando durante o percurso, no km 380 da MG-188, o veículo funerário bateu em um cavalo que atravessava a pista e, em seguida, pegou fogo.

De acordo com o CB de Patrocínio, felizmente, antes do incêndio, o motorista conseguiu sair do veículo e também retirar o caixão com o corpo.

A fim de apurar se o cavalo morreu após a batida, entre outros detalhes do acidente e combate às chamas, a reportagem tentou contato com CB de Patrocínio e PMR, mas não obteve resposta.