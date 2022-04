Corpo de homem que morreu afogado ao cair de barco em Furnas é encontrado

Mergulhadores conseguiram encontrar o corpo do homem de 32 anos que se afogou na represa de Furnas (foto: CBMMG/Divulgação)

Capitólio



O corpo de um homem de 32 anos que caiu de uma embarcação com outras quatro pessoas e se afogou no Lago de Furnas foi resgatado pela unidade de Piun-hi do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no fim da manhã deste domingo (24/04).A vítima ainda não foi identificada, e os militares ainda aguardam a chegada da perícia da Polícia Civil.Os cinco estavam em uma embarcação que teria se chocado contra um troco que fez o barco afundar, na altura do município de Pimenta, no Centro-Oeste de Minas Gerais.Segundo informações, o morto seria o único sem colete salva-vidas. Os demais tinham a medida preventiva e conseguiram nadar até a margem mais próxima, sendo resgatados na noite de sábado pelos bombeiros em uma fazenda.De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o resgate às vítimas foi acionado por volta de 22h50. Foram resgatados pelo CBMMG quatro tripulantes do barco que nadaram até a Fazenda Capão, no braço norte do lago, sendo uma mulher de 36 anos, um jovem de 23, um adolescente de 12 e um homem de idade não informada.O acidente foi a 45 quilômetros de Capitólio, região da mesma represa onde 10 pessoas morreram e 27 ficaram feridas após o desprendimento de rochas das encostas dos canions que são atração turística do estado, no dia 8 de janeiro de 2022.No dia 4 de março, a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito sobre o desmoronamento das encostas rochosas em Capitólio e concluiu que não houve interferência humana.De acordo com o delegado regional de Passos, Marcos Pimenta, o ocorrido foi um "evento natural". Todas as vítimas estavam na lancha chamada “Jesus”.Segundo o delegado, a Polícia Civil preparou sugestões de segurança que foram enviadas ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e à Marinha do Brasil. O turismo náutico na represa voltou a ser permitido.