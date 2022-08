Corpo de pescador afogado em Minas é encontrado, e polícia investiga morte

Afogamento aconteceu em parte do Rio Grande localizada em região conhecida como Barra do Monjolo (foto: Corpo de Bombeiros de Frutal/Divulgação) Após seis dias de buscas, a equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Frutal, na Região do Triângulo Mineiro, localizou na manhã dessa quarta-feira (3/8) o corpo do pescador profissional Josué Cordeiro da Silva, de 57 anos.

O afogamento aconteceu na Barra do Monjolo, em Fronteira, município que fica a 60 quilômetros de Frutal.

A Perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do suposto acidente. Causas e circunstâncias da morte ainda serão investigadas.

Epilepsia e bebida alcoólica

Segundo relatos de testemunhas ao tenente Jefferson Pereira Velasco, comandante do 7º Pelotão dos bombeiros, na tarde da última sexta-feira (29/7), por volta das 15h, a vítima caiu de sua canoa enquanto pescava no meio do rio.

“Testemunhas também contaram que a vítima sofria de epilepsia”, declarou o tenente Velasco, em entrevista à Rádio 97 FM.

"Ele estava sentado na proa do barco e, de repente, caiu na água. Achamos que ele tinha mergulhado, mas como não emergiu. Suspeitamos que ele tenha passado mal e caído da canoa", contou um pescador.

Antes de sair para pescar, segundo relato do irmão da vítima, o homem teria ingerido bebida alcoólica.