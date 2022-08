Bombeiros procuram pescador que se afogou em Minas

A vítima teria caído no Rio Grande (foto: Corpo de Bombeiros de Frutal/Divulgação)

Pelo quarto dia consecutivo, equipes do Corpo de Bombeiros de Frutal, no Triângulo Mineiro, voltaram a realizar buscas no Rio Grande, nas proximidades da Barra do Monjolo, com o objetivo de encontrar o corpo do pescador profissional Josué Cordeiro da Silva, 57 anos.