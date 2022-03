Resgatados corpos de cinco de seis vítimas de afogamento no fim de semana

O final de semana e a segunda-feira foram de muito trabalho para os mergulhadores do Corpo de Bombeiros (foto: CBMMG)

O final de semana de muito calor registrou, também, o crescimento de frequentadores em rios e cachoeiras no interior mineiro e também representou muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, que atendeu seis chamados de afogamentos. Desses, cinco corpos foram resgatados. Apenas um, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, continua desaparecido.

Há dois dias, os bombeiros procuram pelo corpo de um homem, de 45 anos, que se afogou no local conhecido por Toca do Beto, um dos mais procurados de Brumadinho.

Segundo testemunhas, o homem pulou na água e não foi mais visto. As buscas tiveram início por volta das 12h30 de sábado. No domingo, mergulhadores trabalharam durante todo o dia, Nesta segunda, as buscas começaram a ser feitas, também, por terra, com equipes dos bombeiros fazendo o batimento das margens. Os trabalhos foram suspensos às 18h e serão retomados às 6h desta terça-feira.

Cataguases

Um dos resgates de corpo aconteceu no Poço do Glória, no Rio Meia Pataca, próximo a Cataguases, no Leste mineiro. A chamada para os bombeiros ocorreu na tarde de domingo. As buscas foram por mergulho e também por superfície, com o resgate sendo efetuado por volta das 18h do mesmo dia, quando os bombeiros se preparavam para suspender as atividades.

O corpo é de um adolescente, de 15 anos, que pulou da ponte existente na cachoeira. Segundo informações dos bombeiros, o jovem teria ido ao local sem o conhecimento da família. O corpo foi entregue aos pais, que repassaram o corpo para uma funerária.

Muriaé

Na manhã desta segunda-feira, os bombeiros resgataram o corpo de um homem de 23 anos, que se afogou, na tarde de sábado, no Rio Muriaé. Segundo testemunhas, a vítima estava retornando do trabalho para casa, quando resolveu cortar caminho a nado, em vez de ir até a ponte, que aumentaria bastante a distância.

O local, no entanto, é conhecido por ter corredeiras, com água mais rápida e turbulenta. Colhido por uma delas, a vítima perdeu as forças e se afogou, submergindo e desaparecendo.

O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira, na altura do Bairro Santa Laura. O corpo estava boiando e foi visto por moradores, que acionaram os bombeiros.

Patrocínio

Na manhã desta segunda, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Patrocínio, no Noroeste mineiro, encontrou o corpo de Rafael Nascimento Nunes, de 24 anos, que estava desaparecido desde o final da manhã.

Ele nadava na Cachoeira do Rio Dourados, na comunidade de Córrego da Mata, município de Patrocínio, onde estava com familiares se divertindo e nadando com uma boia, na companhia da filha pequena.

De repente, segundo seus parentes, a boia virou com pai e filha caindo na água. A criança foi socorrida por uma pessoa que estava próxima, no entanto, o corpo do homem despareceu nas águas.

Ripa

Localizado, também na manhã desta segunda-feira o corpo de um homem de 59 anos, que se afogou no Rio Pará, na altura do município de Ripas, no Centro-Oeste de Minas. A vítima era motorista de uma van, que transportava turistas.

Segundo uma testemunha, o homem nadava próximo da margem do rio, quando começou a ser arrastado pela correnteza e submergiu. O fato ocorreu na tarde de domingo. Ele foi localizado a cinco metros de profundidade em um raio de 10 metros do local onde estaria.

Ponte Nova

Na manhã desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros de Ponte Nova, na Região Metalúrgica, recebeu o chamado de que um corpo estaria boiando, preso a um pilar de uma das pontes do Rio Piranga.

O local é de difícil acesso, mas os bombeiros conseguiram resgatá-lo depois de duas horas de trabalho. Trata-se de um homem de 42 anos, que estava desaparecido desde o final de semana.