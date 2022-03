São José da Lapa: encapuzados invadem festa armados e matam um homem

Festa acontecida em haras dentro de condomínio de luxo em São José da Lapa (foto: Redes sociais)

As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas do homem que invadiu, na noite de domingo, uma festa num haras, no Bairro Quinta dos Ipês, em São José da Lapa, na Grande BH, matando a tiros Enilson Aparecido Alves, de 31 anos, e ferindo outras seis. A festa era uma cavalgada dançante e a vítima estaria dançando com sua amante, que o convidou para a festa, no momento em que foi morto.

Segundo o boletim de ocorrências (BO) da Polícia Militar, o cunhado da vítima contou que Enilson vinha recebendo ameaças e que, anteriormente, teriam acontecido três tentativas contra sua vida.

Pessoas que estavam na festa contaram que dois homens, encapuzados, invadiram o local armados, caminhando em direção à vítima e começaram a atirar. Um deles efetuou vários disparos, que acertaram outras pessoas, mas nenhum dos ferimentos foi grave. No momento em que foi morto, Enilson dançava com uma mulher.

Ele levou tiros no pescoço, barriga e peito. O cunhado disse aos policiais que Enilson, depois das ameaças de morte e das tentativas contra sua vida, tinha se mudado de São José da Lapa para Ribeirão das Neves. Foi encontrada uma ocorrência de lesões corporais, registrada em 17 de janeiro, com Enilson como vítima.

Todos os feridos foram atendidos na UPA de Vespasiano e levados para o Hospital Risoleta Neves.

Motivação

Segundo os primeiros levantamentos da polícia, os motivos que levaram à morte de Enilson seria o fato de que ele é acusado de participar da morte de um casal, em 2021, em Pedro Leopoldo.