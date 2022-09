Adolescente de 19 anos morre afogado em Várzea das Flores

Os militares empregaram técnicas de salvamento, mas o jovem não resistiu (foto: CBMMG/Reprodução)

Um jovem de 19 anos morreu afogado na tarde do último domingo (11/9) em Várzea das Flores, em Betim. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as equipes foram acionadas às 15h38 para a ocorrência.

O corpo do adolescente foi encontrado a três metros de profundidade. Ainda de acordo com o CBMMG, foram feitos os procedimentos de salvamento, como as massagens cardíacas, mas ele não resistiu.

Não há informações sobre como ocorreu o afogamento.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata